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Коммерсантъ FM
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Чем известен Эдуард Сагалаев

13 мая скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Эдуард Сагалаев

Эдуард Сагалаев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Эдуард Сагалаев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Салагаев Эдуард Михайлович родился 3 октября 1946 года в Самарканде в Узбекистане. В 1967-го окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета.

С 1967 по 1969 год работал старшим редактором и диктором в комитете по радиовещанию и телевидению Самаркандской области. В 1969–1972 годах был редактором, а потом заместителем ответственного секретаря в самаркандской газете «Ленинский путь». В 1972 году был ответственным секретарем ташкентской газеты «Комсомолец Узбекистана».

В 1973 году переехал в Москву и занял должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. С 1975 года был замруководителя главной редакции программ для молодежи в Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио). В 1980–1984 годах являлся главным редактором радиостанции «Юность». С 1984 по 1988 год возглавлял главную редакцию программ для молодежи Гостелерадио, принимал участие в создании передач «Взгляд», «Мир и молодежь» и «12-й этаж» в качестве автора и ведущего. В 1988–1990 годах возглавлял главную редакцию информации Гостелерадио. Являлся ведущим еженедельной аналитической программы «Семь дней» и главным редактором информационной программы «Время».

В 1990 году стал гендиректором четвертой программы центрального телевидения. В феврале 1991-го был избран председателем совета Союза журналистов СССР, а в июне того же года — народным депутатом СССР. С августа по декабрь 1991 года являлся первым заместителем председателя и гендиректором Всесоюзной государственной телерадиокомпании. После этого до июля 1992-го занимал аналогичные должности в российской государственной телерадиокомпании «Останкино».

С 1992 по 1996 год, а также с 1997 по 2001-й был президентом Московской независимой вещательной корпорации (МНВК). В 1992–2001 годах занимал должность председателя совета директоров первого российского частного телеканала «ТВ-6».

В 1995 году создал и возглавил Национальную ассоциацию телерадиовещателей (НАТ). В том же году вошел в состав Академии российского телевидения. В 1996–1997 годах возглавлял Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК). Тогда же вел на телеканале РТР («Россия-1») информационно-публицистическую программу «Открытые новости» вместе со Светланой Сорокиной. В 1999 году являлся зампредом совета директоров Общественного российского телевидения.

В 2001-м основал некоммерческую организацию «Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий». В 2006–2008 годах входил в состав Общественной палаты РФ, являлся сопредседателем межкомиссионной рабочей группы по защите прав потребителей и интеллектуальной собственности, борьбе с контрафактной продукцией и фальсификацией. В 2009 году стал художественным руководителем круглосуточного кабельного телеканала «Психология21».

Является автором цикла документальных фильмов «Мистические путешествия» (2008–2009), а также документальных фильмов «Оптина пустынь. Воины Господа» (2010) и «Индийские йоги среди нас и мы среди них» (2011). Автор книги «Когда журналисты были свободны» (2021).

Заслуженный журналист РФ. Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры, премии правительства РФ в области средств массовой информации, получил специальный приз ТЭФИ.

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