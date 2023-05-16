СМИ: чешские Creditas, UniCredit Bank и CSOB начали закрывать счета россиянам и белорусам

Чешские банки Creditas, UniCredit Bank и CSOB начали закрывать счета гражданам России и Белоруссии, сообщает портал E15 со ссылкой на представителей диаспор и заявления представителей финорганизаций.

По данным E15, проблема коснулась нескольких россиян и белорусов, которые живут в Чехии по студенческой или рабочей визе. Собеседники портала сообщили, что предоставляли банкам все необходимые документы, однако те аннулировали их счета без объяснения причин.

В самих банках E15 сообщили, что применяют процедуру закрытия счетов в строгом соответствии с чешским законодательством. В UniCredit Bank и CSOB также подчеркнули, что Управление финансового анализа Министерства финансов Чехии (FAU) считает РФ «страной высокого риска».

Дополнительно в UniCredit Bank указали, что давно применяют «специальные правила» открытия и ведения счетов для клиентов из стран, которые не выходят в ЕС. По словам представителя банка Петра Плочека, такие клиенты должны документально подтверждать «текущую достоверную и обоснованную» связь с Чехией.

«Банк действует, исходя из оценки конкретной ситуации и рисков, которые представляет для него конкретный клиент. Это означает, что в случае аннулирования счета были выявлены определенные риски для банка»,— резюмировал господин Плочек.

В Creditas, в свою очередь, подтвердили, что банк принял решение не открывать новые счета для граждан России и аннулировать все рублевые счета в начале российско-украинского конфликта.

Представитель CSOB заявил, что банк не допускает дискриминации клиентов по национальности, а аннулирование счетов осуществляется в соответствии с законодательством республики.

О том, какие варианты открытия иностранных счетов остались у россиян,— в материале «Ъ FM» «Валюта сверяет карты».

Григорий Лейба