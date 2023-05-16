Выручка HeadHunter в I квартале выросла на 24,7%

Выручка компании по интернет-рекрутингу HeadHunter (hh.ru) в первом квартале 2023 года составила 5,55 млрд руб., что на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

В hh.ru рост доходов связывают с восстановлением активности пользователей и появлением большего количества клиентов, использующих платные услуги сервиса, а также с увеличением среднего дохода на клиента во всех сегментах.

В России доходы компании увеличились в первом квартале на 5,11 млрд руб., продемонстрировав рост на 24,3% год к году. Согласно информации на сайте, hh.ru также работает в Казахстане и Белоруссии.

В сегменте крупного бизнеса выручка HeadHunter выросла на 26,6% год к году, до 1,9 млрд руб., в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) — на 24,3%, до 3 млрд руб. Число пользователей платных услуг hh.ru выросло в первом квартале на 11,1% год к году, до 271,2 тыс. Чистая прибыль за отчетный период составила 2,2 млрд руб., увеличившись год к году в четыре раза.

15 марта стало известно о планах NASDAQ провести делистинг ценных бумаг российских компаний — «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. В HeadHunter отметили, что уведомление о делистинге не повлияет на операционную деятельность и финансовое положение компании. Ценные бумаги HeadHunter и других российских игроков перестали торговаться на NASDAQ 28 февраля 2022 года. 22 марта компания обжаловала решение NASDAQ о делистинге.

Эрдни Кагалтынов