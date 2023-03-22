HeadHunter обжаловал решение NASDAQ о делистинге

Компания HeadHunter запросила проведение слушаний в комиссии NASDAQ по обжалованию решения о делистинге ценных бумаг, сообщила пресс-служба. Запрос зарегистрирован 21 марта. Слушание должно пройти в течение 45 дней с момента подачи апелляции. До решения комиссии действия по исключению из листинга будут приостановлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О планах NASDAQ провести делистинг ценных бумаг российских компаний — «Яндекса», Ozon, Qiwi, HeadHunter — стало известно 15 марта. В HeadHunter отметили, что уведомление о делистинге не повлияет на операционную деятельность и финансовое положение компании. Ценные бумаги HeadHunter и других российских игроков перестали торговаться на NASDAQ 28 февраля 2022 года. «Яндекс», Ozon и Qiwi обжаловали решение биржи.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Акции попросили на выход».

Григорий Лейба