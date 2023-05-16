В трех районах Петербурга ограничат движение в связи с дорожными работами

В трех районах Санкт-Петербурга с середины мая ограничится движение по четырем адресам в связи с дорожными работами, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ). Часть ограничений продлится до середины июня.

Так, до 10 июня будет ограничено движение транспорта по Дизельному проезду в Московском районе, до 9 июня — по Бородинской улице у набережной реки Фонтанки. Также ограничится проезд по Апраксину переулку от Степановского проезда до набережной реки Фонтанки и транспорта по проспекту Обуховской Обороны от набережной Обводного канала до улицы Профессора Качалова.

«Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на КАД возле Большого Обуховского моста ограничат проезд на 10 дней.

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