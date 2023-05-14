На КАД возле Большого Обуховского моста ограничат проезд на 10 дней

На участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга возле Большого Обуховского моста с 16 по 26 мая будет ограничен проезд в связи с работой по устранению колейности. Закрыты для автомобилей будут первая и вторая полосы внутреннего кольца, сообщила в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Устранять колейность будут на первой полосе, а на участке с 50 по 52 километр — на первой и на второй полосах. В связи с этим в период с 16 по 26 мая для движения транспорта будут перекрыты первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки работ могут быть увеличены или уменьшены в зависимости от погодных условий в городе. Ремонтируемый участок огородят водоналивными барьерами и отметят сигнальными фонарями, также информация об ограничениях будет выводиться на дорожные табло информации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две полосы КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе закроют до 28 мая.

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