Авиация привлечена к тушению пожара в ангаре на юго-востоке Москвы

Для тушения пожара в ангаре на юго-востоке Москвы была привлечена авиация и пожарный поезд. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости». По последним данным, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м.

В пресс-службе МЧС рассказали ТАСС, что к ликвидации возгорания в ангаре, расположенном на Южнопортовой улице, привлекли вертолет Ка-31 Московского авиационного центра. «РИА Новости» сообщает, что к месту пожара следует пожарный поезд РЖД. Тушением пожара занимаются 109 человек и 32 единицы техники.

По данным МЧС, информация о возгорании поступила в 12:33. По состоянию на 14:54 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.