В промзоне на юго-востоке Москвы загорелся ангар на площади около 2 тыс. кв. м

На юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар в промышленной зоне, передает пресс-служба столичного МЧС. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м.

По информации МЧС, пожар начался в ангаре, который расположен по адресу улица Южнопортовая, дом 19А, строение 1. Информация о возгорании поступила в МЧС в 12:33 мск. Сведений о пострадавших не поступало. «РИА Новости» в пресс-службе также сообщили, что к месту тушения пожара следует пожарный поезд РЖД.

По информации источника «РИА Новости» в экстренных службах, в ангаре на Южнопортовой горит мусор. Постройка расположена недалеко от завода «Москвич», однако не относится к нему.

Эрдни Кагалтынов