Крымские общественники предложили отменить решение Хрущева о передаче полуострова Украине

В Общественной палате Крыма предложили отменить решение 1954 года о передаче полуострова в состав Украины, заявил журналистам председатель организации Александр Форманчук.

По его словам, современная националистическая Украина, объявившая России войну на уничтожение, постоянно манипулирует темой Крыма.

«Звучат заявления о том, что Крым будут "освобождать" военным путем. Мы должны исторически доказать, что нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Крыму, что полуостров в 1954 году передали с нарушением действующего на тот момент законодательства»,— отметил господин Форманчук.

Президиум Верховного совета СССР издал 19 февраля 1954 года указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Решение мотивировали вопросами укрепления дружбы народов, в частности между украинским и русским населением Союза.

Александр Дремлюгин, Симферополь