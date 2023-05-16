Группа «Монгол Шуудан» не будет участвовать в рок-фестивале «Чернозем» под Воронежем

Столичную рок-группу «Монгол Шуудан» убрали из списка участников воронежского фестиваля «Чернозем». На сайте фестиваля среди участников коллектив отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Группа была образована в 1989 году. Его лидером является гитарист, вокалист и автор песен Валерий Скороход. «Монгол Шуудан» играет анархо-рок и анархо-кор с элементами народного творчества. Песни группы посвящены в основном событиям времен гражданской войны начала XX века в России.

В апреле гитарист группы Сергей Крючков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» раскритиковал патриотов. Сейчас этой записи в аккаунте музыканта нет.

Рок-фестиваль «Чернозем» пройдет рядом с сити-парком «Град» под Воронежем с 18 по 20 августа 2023 года. В 2022 году на фоне специальной военной операции России на Украине из состава участников опен-эйра выбыли несколько групп, включая хедлайнеров ДДТ и «Би-2», которым из-за их позиции фактически запретили концертную деятельность. В этом году в списке участников пока указаны 19 коллективов. Хедлайнерами станут группы «Пикник» (18 августа), «Кипелов» и сооснователь «Агаты Кристи» Глеб Самойлов (19 августа), а также Гарик Сукачев (20 августа).

Изначально фестиваль проходил под Тамбовом. В Воронеж он переехал в 2021 году после препятствий со стороны тамбовских властей в проведении опен-эйра-2020. Новым организатором стали структуры владельца ГК Хамина (управляет в том числе сити-парком «Град» и расположенным в нем концертным залом Event-Hall) Евгения Хамина. Однако в 2021 году воронежские власти также отменили фестивали из-за роста заболеваемости коронавирусом. На все-таки состоявшемся в 2022 году «Черноземе» несколько участников активно поддерживали оставшихся без концертов других музыкантов. После этого группа «Сплин» фактически лишилась гастролей в России.

Владимир Зоркий

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