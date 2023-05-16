ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о вооруженных силах РФ

ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии спецслужбы, 25-летняя украинка собирала информацию о российских вооруженных силах.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что девушка работала по заданию иностранных спецслужб. Она якобы передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ. У нее изъяли технические средства, в которых нашли «геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность» группировки войск ВС РФ «Восток». Эта группировка принимала участие в военной операции в Киевской области Украины.

Передача упомянутой информации представителям иностранного государства «была использована против безопасности РФ», заявили ТАСС в ЦОС. Девушка заключена под стражу.

12 мая ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии спецслужбы, 34-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о перемещениях российской военной техники. В ЦОС ФСБ заявили, что крымчанин отправлял сведения в чат-бот одного из Telegram-каналов, мужчину отправили под арест.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер