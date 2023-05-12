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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма по подозрению в госизмене

Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене за передачу украинским спецслужбам информации о перемещениях российской военной техники, сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным службы, 34-летний крымчанин отправил украинским спецслужбам в чат-бот одного из Telegram-каналов кадры движения воинского эшелона с вооружением Министерства обороны России, который направлялся в зону СВО. По мнению обвинения, данные сведения помогали украинским военизированным формированиям при нанесении ракетных ударов.

Крымчанина арестовали, возбудив в отношении него уголовное дело о госизмене по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии строгого режима жителя Санкт-Петербурга, признанного виновным в подготовке к государственной измене. Согласно материалам дела, подсудимый попытался летом 2022 года попасть на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Для этого он отправился вплавь из Крыма до Одессы, но был задержан пограничниками со сторожевого корабля, патрулирующего акваторию Черного моря.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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