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Коммерсантъ FM
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Картаполов: призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону военной операции

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на военные сборы в 2023 году резервистов не будут отправлять в зону военной операции на Украине. По его словам, на сборы «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».

Андрей Картаполов

Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы.— "Ъ") проводятся ежегодно»,— сказал господин Картаполов «Интерфаксу».

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы. По закону на двухмесячные сборы могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр и даже лиц, проходивших альтернативную службу. Рядовых и сержантов запаса можно призывать на сборы до 35 лет, младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана) — до 50 лет. Не явившимся на сборы грозит штраф от 500 руб. до 3 тыс. руб. Продолжительность военных сборов не может превышать два месяца.

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