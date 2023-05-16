«Значительную часть своих проблем Эрдоган уже решил»

Реджеп Тайип Эрдоган надеется на исторический успех во втором туре президентских выборов. Об этом действующий глава Турции заявил после официального объявления первых результатов голосования. Между ним и его ближайшим преследователем — лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу — разница в 2,5 млн голосов в пользу Эрдогана или около 5% от всех пришедших на избирательные участки. При этом порог в 50%, необходимый для победы в первом туре, никто из них не преодолел. Политический обозреватель “Ъ” Максим Юсин подвел итоги президентских и парламентских выборов в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Турецкое голосование еще задолго до того, как оно состоялось, западные СМИ назвали самыми важными выборами в мире в этом году. И их можно понять: именно в случае Турции геополитические ставки сегодня как никогда высоки.

Если представить, что Реджеп Тайип Эрдоган лишится власти, обрушится вся конструкция его режима, заточенная фактически под одного человека. А вместе с этим неизбежно изменится и роль Турции в международных делах, которая своей неоднозначностью сбивала с толку, беспокоила, а иногда и бесила американских и европейских политиков.

Особенно не вписывался в привычные нормы подход Анкары к Москве. Турция, член НАТО, упорно отказывается вводить антироссийские санкции. Ее президент как ни в чем не бывало, как будто нет боевых действий на Украине, интенсивно и подчеркнуто дружелюбно общается со своим российским коллегой. А Турция стала едва ли не главным окном во внешний мир для обложенной санкциями России, это касается и газопроводов, и авиасообщения, и экспортных потоков, и параллельного импорта.

В этой связи оппоненты Москвы на Западе возлагают большие надежды на турецкую оппозицию, на то, что она сумеет нанести поражение Эрдогану, а затем постепенно встроить политику страны в единый западный четко антироссийский мейнстрим.

Выборы, однако, показали, что эти надежды едва ли реализуются. Хотя судьба президентского поста определится только через две недели, когда состоится второй тур, значительную часть своих проблем Эрдоган уже решил. В частности, его сторонники обеспечили себе большинство в парламенте. Так что даже если гипотетически представить себе победу во втором туре кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, всей полноты власти у него уже не будет. А, следовательно, не будет и свободы маневра.

Кроме того, шансы Эрдогана на итоговую победу смотрятся более предпочтительными. Хотя большинство опросов ставили его на второе место, глава государства пришел к промежуточному финишу лидером, лишь 0,5% не дотянув до 50-процентной отметки, что позволило бы вообще избежать второго тура.

Если за оставшиеся две недели не случится чего-то чрезвычайного с экономикой или со здоровьем самого президента, то трудно представить, за счет чего его оппонент может перехватить инициативу и ликвидировать свое отставание.

Впрочем, не будем спешить с окончательными выводами. Турецкая политическая жизнь известна своей непредсказуемостью, оппозиция готовится к последнему и решительному бою, и Реджеп Тайип Эрдоган должен быть начеку.

В этой ситуации он будет пытаться повернуть в свою пользу каждый информационный повод, каждое событие, например, зерновую сделку, в реализации которой Турция играет ключевую роль. Ее срок истекает как раз 18 мая, за десять дней до второго тура голосования.

Если Москва пойдет навстречу Анкаре и согласится продлить ее еще хотя бы на два месяца, Эрдоган получит повод заявить об очередном внешнеполитическом успехе, который к тому же сулит Турции немалую финансовую выгоду. Сегодня, когда национальная экономика сталкивается с серьезными проблемами, такая позитивная новость будет явно нелишней для турецкого президента.

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