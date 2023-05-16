Макрон заявил о готовности Франции обучать украинских пилотов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов обучать украинских пилотов управлению истребителями. При этом ранее он исключал поставки Киеву военных самолетов.

«Мы открыли дверь для обучения пилотов и это с несколькими другими европейскими странами, которые тоже готовы. Я думаю, ведутся дискуссии с американцами. <...> Обучение может начаться прямо сейчас»,— сказал господин Макрон телеканалу TF1 (цитата по AFP).

Владимир Зеленский на этой неделе находился в Европе с рабочим визитом. Он посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. Президент Украины в ходе поездки получил обещания по новым пакетам военной помощи и по обучению украинских пилотов управлению американскими F-16.

Подробнее о поездке — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

Леонид Уварчев