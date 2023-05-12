Земфира подала иск к Минюсту из-за статуса иностранного агента

Певица Земфира (признана иностранным агентом) направила иск к Министерству юстиции России с требованием снять с нее статус иноагента, сообщила ТАСС пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минюст объявил Земфиру иностранным агентом 10 февраля. «Земфира Талгатовна Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников»,— говорится в сообщении на сайте министерства.

После начала боевых действий на Украине Земфира покинула Россию и высказалась против военной операции. В марте она опубликовала видео исполнения песни «Не стреляйте», в которое включила кадры боев на Украине. В мае певица выпустила песню «Мясо», которая посвящена военному конфликту на Украине. Осенью 2022 года Земфира съездила на гастроли по десяти городам Европы.

Эрдни Кагалтынов