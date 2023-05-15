Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Максим Галкин оспорил статус иноагента в суде

Телеведущий Максим Галкин (признан иностранным агентом) подал иск к Минюсту России с требованием снять с него статус иноагента. Исковое заявление поступило в Замоскворецкий суд Москвы, сообщили в его пресс-службе. Заявление суда передают ТАСС и «РИА Новости».

Максим Галкин (иноагент) и Алла Пугачева

Максим Галкин (иноагент) и Алла Пугачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Максим Галкин (иноагент) и Алла Пугачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дата заседания по делу пока не назначена. Других подробностей иска не приводится.

Максим Галкин выступил против российской военной операции на Украине. Весной 2022 года он вместе с супругой Аллой Пугачевой покинули Россию. В сентябре прошлого года господина Галкина включили в реестр иноагентов. В ответ он заявил, что никогда не стремился в политику, при этом имеет право высказывать свое мнение как гражданин.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...