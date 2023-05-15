Максим Галкин оспорил статус иноагента в суде

Телеведущий Максим Галкин (признан иностранным агентом) подал иск к Минюсту России с требованием снять с него статус иноагента. Исковое заявление поступило в Замоскворецкий суд Москвы, сообщили в его пресс-службе. Заявление суда передают ТАСС и «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Галкин (иноагент) и Алла Пугачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Максим Галкин (иноагент) и Алла Пугачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дата заседания по делу пока не назначена. Других подробностей иска не приводится.

Максим Галкин выступил против российской военной операции на Украине. Весной 2022 года он вместе с супругой Аллой Пугачевой покинули Россию. В сентябре прошлого года господина Галкина включили в реестр иноагентов. В ответ он заявил, что никогда не стремился в политику, при этом имеет право высказывать свое мнение как гражданин.

Олеся Павленко