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Коммерсантъ FM
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Паспорта РФ зовут в иностранные центры

Омбудсмен предлагает выдавать общегражданские документы в заграничных МФЦ

Для уехавших из России на длительный срок граждан следует упростить порядок получения общегражданских паспортов, организовав работу многофункциональных центров за рубежом. С таким предложением выступила омбудсмен Татьяна Москалькова, ранее ратовавшая за выдачу этих документов в консульских учреждениях. Для организации работы МФЦ за границей потребуется поправить как минимум два федеральных закона и принять несколько постановлений правительства.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что для замены общегражданских паспортов в иностранных государствах следует организовать за рубежом работу МФЦ, госпожа Москалькова сообщила в представленном главе государства докладе о деятельности уполномоченного по правам человека за 2022 год. «Представляется необходимым принятие мер по упрощению порядка получения паспорта гражданина РФ, предоставления возможности соотечественникам осуществлять это без выезда в Россию, в том числе с помощью обеспечения доступа к порталу государственных услуг и организации деятельности МФЦ»,— цитирует ТАСС текст доклада. Татьяна Москалькова считает целесообразным организацию работы центров за рубежом в связи с введенными после начала СВО ограничениями, «экономическими и логистическими трудностями» и отменой многих российских авиарейсов. Из-за этого, говорится в докладе, получение и замена общегражданских паспортов «становится нетривиальной задачей».

В ноябре 2022 года госпожа Москалькова выступила c идеей выдавать общегражданские паспорта оказавшимся вдали от родины гражданам России в заграничных консульских учреждениях. С просьбой наделить консульства соответствующими полномочиями омбудсмен, по ее словам, обратилась в правительство РФ. Точное число уехавших из РФ неизвестно. В декабре 2022 года аналитики Альфа-банка сообщали (со ссылкой на статистические данные о рынке труда и потреблении) о том, что в третьем квартале прошлого года Россию покинули около 1,2 млн человек.

Юрист Tomashevskaya & Partners Алена Шныпко ранее напоминала, что общегражданский паспорт выдается органами МВД на территории РФ, а в функции консульских учреждений входит лишь оформление загранпаспортов.

Для изменения этого порядка требуется вносить правки в постановление правительства РФ №828 (утверждает положение о паспорте гражданина) и в федеральный закон №154 о консульском уставе РФ, добавляла она. Что касается идеи об организации МФЦ, то их деятельность регулируется федеральным законом №210 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В ст. 15 этого закона говорится, что деятельность центров организуют власти субъектов РФ, а правила их работы утверждены постановлением правительства РФ №1376. Ни в одном из этих документов ничего не говорится о возможности работы подобных учреждений за рубежом.

Омбудсмен выступила за выдачу внутренних паспортов россиянам за рубежом

По данным Минэкономики РФ, в 2022 году в стране работало 2,8 тыс. офисов и 9,8 тыс. подразделений многофункциональных центров. В 2014 году общий объем финансирования программы по созданию МФЦ оценивался ведомством в 30 млрд руб. Текущая деятельность центров, как правило, финансируется региональными властями. К примеру, Москва в 2023 году выделит 1,8 млрд руб. из городского бюджета на материальное обеспечение МФЦ, а также закупку техники и программного обеспечения для них.

В Минэкономики, курирующем развитие МФЦ, ограничились комментарием для “Ъ”, что созданная по поручению президента РФ «масштабная система центров госуслуг действительно зарекомендовала себя с точки зрения качества и доступности предоставления госуслуг по всей стране».

«Стандарты услуг в России — это быстрое, качественное и удобное предоставление услуг населению благодаря реализации принципа одного окна, как в очном режиме (МФЦ), так и в электронном (ЕПГУ)»,— сказали в ведомстве, напомнив, что вопросы выдачи за рубежом российских документов, «в том числе качества обслуживания граждан», относятся к компетенции МИД России.

«Поэтому идею было бы правильно обсуждать прежде всего с коллегами из МИДа»,— добавили в Минэкономики.

Как уже сообщал “Ъ”, в апреле 2023 года Татьяна Москалькова заявила, что МИД и МВД РФ согласились с предложением выдавать общегражданские паспорта в консульских учреждениях за рубежом. Впрочем, в дипломатическом ведомстве “Ъ” тогда заявили, что пока лишь «прорабатывают» такую идею «в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

Александр Воронов, Евгения Крючкова

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