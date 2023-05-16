Плохие активы хорошей рентабельности

БМ-банк, который выполняет функцию банка плохих активов в группе ВТБ, смог улучшить результаты в кризисном 2022 году, заработав почти 17 млрд руб. Этому способствовали снижение отчислений в резервы и рост доходов от размещения средств. Результат включен в консолидированную отчетность группы ВТБ по МСФО, но его позитивная роль на фоне масштаба убытка головного банка оказалась невелика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чистая прибыль БМ-банка (входит в группу ВТБ, 23-е место по размеру активов на начало 2022 года) по итогам 2022 года выросла на 40%, до 16,9 млрд руб., следует из отчетности банка по РСБУ. В 2019–2020 годах прибыль превышала 20 млрд руб. Однако БМ-банк смог показать рост на фоне значительного ухудшения результата материнского банка ВТБ, который получил 613 млрд руб. убытка.

Основной профиль БМ-банка — работа с проблемными и непрофильными активами. Кроме того, в 2021–2022 годах к нему были присоединены входящие в группу ВТБ Запсибкомбанк, «Возрождение», УК «Динамо». Сам БМ-банк будет присоединен к ВТБ до 2026 года (см. “Ъ” от 16 декабря 2020 года).

На результатах банка благоприятно сказались многократное снижение отчислений в резервы (до 2,2 млрд руб. против 41,8 млрд руб. годом ранее), а также рост доходов от размещения средств в других банках. Мягкий подход к формированию резервов мог быть обусловлен использованием послаблений ЦБ, полагает банковский эксперт Алексей Нечаев. Минимальные объемы дорезервирования по ссудам за прошлый год — следствие специфики баланса БМ-банка, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Портфель кредитов предприятиям и так ранее был сильно зарезервирован, по большей части состоял из старых проблемных активов, минимально оборачивался. С учетом высокой степени его фактического обесценения в предшествующие периоды дополнительно обесцениваться там, вероятно, было нечему»,— пояснил эксперт.

Размещенные средства в банках принесли почти 30 млрд руб. процентных доходов. Но чистые доходы БМ-банка составили лишь 6,9 млрд руб. (в 2021 году был убыток). Господин Нечаев также обращает внимание, что в предыдущие годы высокая доля дохода приходилась на «прочие операционные доходы», однако в этом году они резко снизились (в 1,7 раза, до 36,7 млрд руб.). Господин Беликов подтверждает, что ранее по этой строке БМ-банк «фиксировал большие суммы». Детальной расшифровки «прочих доходов» нет. Вероятно, динамика связана с оптимизацией баланса, возможно, произошло списание каких-то обязательств, также сюда могут относиться доходы по операциям с недвижимостью, доходы от доверительного управления активами и оказания консультационных услуг, неустойки и штрафы, выплаченные в пользу банка, и т. п., уточняет господин Беликов.

Составлявшие ранее треть активов БМ-банка финансовые вложения, которые отражались по амортизированной стоимости, в 2022 году сократились до нуля. На начало года портфель оценивался 138 млрд руб. По мнению господина Нечаева, входившие в него долговые инструменты погашены либо были проданы, хотя «последнее менее вероятно». Летом прошлого года на ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин не исключал использования портфеля ОФЗ (около 100 млрд руб.) на балансе БМ-банка в сделке по приобретению банка «ФК Открытие».

В то же время на сравнимую величину увеличилась ссудная задолженность (на 151 млрд руб., почти до 400 млрд руб.). Эксперт допускает, что ликвидность, высвободившуюся вследствие сокращения портфеля облигаций, БМ-банк направил на приобретение ссуд у кредитных организаций, входящих в группу ВТБ, или на кредитование ее заемщиков в целях разгрузки балансов участников группы. Рост ссудной задолженности наверняка приходится на межбанковские кредиты и депозиты, считает господин Беликов. «По кредитам клиентам, наоборот, вероятно сокращение по мере списаний, уступок и амортизации ссудной задолженности. А получаемая ликвидность размещается на межбанке»,— говорит эксперт.

В ВТБ лишь отметили, что изменения в отчетности БМ-банка, на которые обратил внимание “Ъ”, стали следствием «внутригрупповых трансакций, которые не оказывают влияния на деятельность группы в целом». Там добавили, что финансовые результаты БМ-банка включены в консолидированную отчетность группы по МСФО. Однако финансовый результат дочернего банка не слишком помог. Как поясняет господин Нечаев, во-первых, в консолидированной отчетности результаты внутригрупповых трансакций «вычищаются». Во-вторых, добавляет он, даже если в отчетности по МСФО за 2022 год БМ-банк смог показать примерно такую же прибыль, почти 17 млрд руб., она «явно невелика по сравнению с убытком группы ВТБ».

Ольга Шерункова