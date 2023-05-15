В Тюменской области будут вырубать деревья в 50 метрах от деревень и сел

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Тюменскую область с рабочим визитом, где вместе с губернатором Александром Моором встретился в селе Успенка с погорельцами, сообщили в информационном центре правительства региона. Жители предложили вырубать вблизи 50 метров деревень и сел деревья, чтобы избежать крупных пожаров.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, по итогам рабочих визитов в регионах будет составлен комплекс предложений на рассмотрение в правительство РФ, в том числе создание проекта по вырубке деревьев в 50 метрах от населенных пунктов.

По поручению господина Куренкова будет увеличена авиагруппировка МЧС в аэропорту Рощино. Также он призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории. По его словам, это способствует повышению опасности при возникновении пожаров.

Напомним, в селе Успенка 4 мая возник крупный пожар, который уничтожил 13 домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания.

В Тюменской области в Сладковском районе ввели пятый класс (максимальный) пожароопасности. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском районах.

Полина Хабарова

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