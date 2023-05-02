Рынок лекарств вернулся к росту

Объем коммерческого рынка лекарств в РФ в марте этого года составил 124,1 млрд руб. (в розничных ценах при продажах в аптеках) и по сравнению с февралем вырос на 21,1%, однако относительно марта 2022-го снизился на 28,2%, сообщила в своем ежемесячном отчете аналитическая компания DSM Group.

Напомним, в марте 2022 года российский рынок лекарств столкнулся с ажиотажным спросом. Хотя санкции, которые бы затрагивали фармацевтическую отрасль или импорт лекарств, не вводились, на фоне новостей об отказе крупнейших логистических компаний работать с РФ и уходе с российского рынка многих зарубежных брендов потребители стали скупать импортные препараты. Из-за этого объем продаж в коммерческом сегменте по итогам прошлого марта вырос сразу на 41,4%, достигнув 175,5 млрд руб. Средняя стоимость упаковки препарата тогда взлетела до 340 руб., увеличившись на 18% по сравнению с февралем.

Далее в течение нескольких следующих месяцев потребление препаратов сокращалось: на 35% в апреле и на 11% — в мае. Положительная динамика в коммерческом сегменте рынка впоследствии была зафиксирована только в августе (плюс 11%) и декабре (плюс 21,3%) 2022 года. Март стал первым месяцем в 2023 году, когда продажи препаратов выросли. Средняя стоимость упаковки в марте стала выше на 0,7% по сравнению с февралем и составила 314,5 руб.

В марте доля локализованных препаратов относительно такого же периода прошлого года выросла на 5,6% в денежном выражении и на 3,5% — в натуральном (в упаковках). В итоге локализованные лекарства превалировали в объеме рынка «в штуках» — их доля составила 66%. В стоимостном же объеме аптечного рынка РФ их доля была заметно меньшей — 47,3%.

«В целом объем коммерческого рынка лекарств по итогам первого квартала 2023 года относительно аналогичного периода 2022-го в рублевом эквиваленте сократился на 19%. Общая емкость составила 333,9 млрд руб.»,— отмечает глава DSM Group Сергей Шуляк. По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, основной фактор прироста рынка в марте относительно февраля — сезонные простудные заболевания. «Очевидно также, что лекарства, которые россияне покупали с запасом в марте прошлого года, подошли к концу»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова