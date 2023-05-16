Приподворные девелоперы

V2 Group, выкупив в начале этого года проект создания элитного жилого комплекса на месте Кокоревского подворья через Москву-реку от Кремля, привлекла к нему в качестве fee-девелопера Hutton. Инвестиции оцениваются в более чем 13 млрд руб. Однако затраты могут оказаться выше, так как у объекта статус памятника архитектуры, предупреждают эксперты. По их мнению, у Hutton не так много опыта в таких проектах, но компания могла предложить более низкую стоимость за свои услуги, чем крупные fee-девелоперы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Hutton станет fee-девелопером принадлежащего V2 Group проекта по реставрации исторического комплекса Кокоревского подворья на Софийской набережной, на противоположном от Кремля берегу Москвы-реки. Об этом “Ъ” рассказали стороны сделки. Гендиректор Hutton Илья Давыдик уточнил, что компания возьмет на себя управление проектом с момента получения разрешения на реставрацию до ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам.

V2 Group принадлежит Виктору Фоминых и Виталию Грознову. Они также владеют по 25% «Гравион Риэлти» — структуры Gravion Group, основанной бывшим топ-менеджером Tekta Group Юрием Неманежиным. В V2 Group утверждают, что Gravion не имеет отношения к площадке на Софийской набережной.

Проект реставрации Кокоревского подворья V2 Group выкупила в начале этого года оценочно за 4,5–5 млрд руб. у MR Group (см. “Ъ” от 25 января). В свою очередь, у Hutton тесные связи с MR Group. Учредители Hutton — сын совладельца MR Group Романа Тимохина Владимир Тимохин, сын акционера Локо-банка Владимира Давыдика Илья Давыдик и их партнер Александр Антонов. Компания строит клубные дома и офисы, в том числе Forum 1914 на Садовом кольце, «Цвет 32» на Цветном бульваре.

Исходно на месте Кокоревского подворья планировался апарт-комплекс на 15 тыс. кв. м. Сейчас, по словам руководителя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на этом месте будет жилой комплекс. Общая площадь элитного объекта после завершения работ составит уже 18,7 тыс. кв. м, уточнили в Hutton. Там добавили, что V2 Group инвестирует в проект более 13 млрд руб., финансовым партнером выступит Сбербанк.

Выручка от продажи жилья в проекте может составить 20–22 млрд руб., подсчитал партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. По его словам, Hutton в качестве вознаграждения за fee-девелопмент может рассчитывать на 1–2,2 млрд руб.

Комплекс Кокоревского подворья — объект культурного наследия, а это значит существенное увеличение затрат на проект, отмечает основатель Kalinka Екатерина Румянцева. Кроме того, считает директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов, для банка, выделяющего финансирование на проект, разделение функций инвестора и fee-девелопера более предпочтительно.

Это важно в условиях снижающегося спроса на жилье. По данным NF Group, в первом квартале 2023 года объем продаж элитных новостроек в Москве не превысил 140 лотов, что вдвое меньше год к году. К тому же в окрестностях Кокоревского подворья, где реализуются проекты «Царев сад», «Золотой» и «Софийский», высокая конкуренция, напоминает госпожа Румянцева.

Однако логичнее было бы привлечь в этот проект MR Group, у которой есть подразделение, специализирующееся на элитных проектах,— MR Private, рассуждает собеседник “Ъ” на рынке недвижимости. Скорее всего, определяющим фактором при выборе партнера оказалась более лояльная стоимость fee-девелопмента, предложенная Hutton, предполагает гендиректор ILM Иван Ивлиев.

Инвесторы нередко привлекают fee-девелоперов в свои проекты. К примеру, ГК ПИК Сергея Гордеева занимается строительством ряда проектов ГК «Инград» Романа Авдеева и Capital Group Павла Те, MR Group строит для ВЭБ.РФ апарт-комплекс «Слава» у Белорусского вокзала.

Дарья Андрианова