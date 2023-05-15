Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП на 2023 год — с 0,8% до 1%

Сегодня, 15 мая, Еврокомиссия представила обновленный прогноз по росту европейской экономики в 2023 и 2024 годах. Она ожидает, что ВВП ЕС вырастет в текущем году на 1% — против 0,8% в предыдущем прогнозе, сделанном в феврале. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повысился с 1,6% до 1,7%. «Европейская экономика удивительно хорошо справляется с адаптацией к потрясениям, связанным с пандемией и (ситуацией на Украине.— ''Ъ'')»,— прокомментировали эти данные в Еврокомиссии.

В первом квартале ВВП ЕС вырос на 1,3%. Как отмечают в Еврокомиссии, «это развеяло опасения рецессии этой зимой, которая еще несколько месяцев назад казалась неизбежной», а «данные опросов предполагают, хотя и с осторожностью, что рост должен продолжиться во втором квартале».

При этом Еврокомиссия также несколько повысила прогнозы по инфляции. В 2023 году она должна составить 5,8%, в 2024-м — 2,8%, ранее ожидались 5,6% и 2,5% соответственно.

Яна Рождественская