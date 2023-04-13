В Молдавии лидера оппозиционной партии «Шор» заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Председатель оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илан Шор заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Следствие считает его организатором незаконной схемы по выводу из молдавских банков $1 млрд. Сам политик находится в Израиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илан Шор

Фото: Телеграм-канал Илана Шора Илан Шор

Фото: Телеграм-канал Илана Шора

«Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Такое решение сегодня принял апелляционный суд»,— сообщила президент Молдавии Майя Санду в своем Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Она добавила, что решение приняли в ответ на требование граждан вернуть выведенные из трех банков средства.

Председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам Олеся Стамате добавила, что решение было вынесено только по одному делу, «дальше будет больше».

Илан Шор в своем Telegram-канале назвал решение апелляционного суда незаконным. По его словам, оно было принято «под давлением» и «нарушает все правовые нормы».

В 2014 году три банка Молдавии — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2017 году по этому делу Илан Шор был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, однако приговор обжаловали в суде.

С 2019 года господин Шор находится в Израиле, при этом в Молдавии он был уже дважды избран депутатом парламента по спискам своей партии. Он объявлен в международный розыск. В мае конституционный суд Молдавии планирует рассмотреть вопрос о запрете «Шор» в связи с ее непрозрачным финансированием.

Лусине Баласян