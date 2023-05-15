Кадыров выкупил у украинских спецслужб за $18 тыс. украденного ими для него в Чехии скакуна

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что кражу его скакуна Зазу в Чехии инсценировали украинские спецслужбы в сговоре с местными полицейскими, чтобы вернуть Зазу домой. Господин Кадыров заплатил за него выкуп в размере $18 тыс., и теперь скакун направляется в Чечню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров со скакуном Зазу

Фото: Страница Рамзана Кадырова в Telegram Рамзан Кадыров со скакуном Зазу

Фото: Страница Рамзана Кадырова в Telegram

О краже Зазу чешские СМИ сообщали в начале марта, арест на него был наложен в рамках санкций Евросоюза после присоединения Крыма к РФ. Тогда глава Чечни усомнился в факте кражи и заявил, что скакун стоит не менее $10 млн, а не $18 тыс., как сообщали СМИ.

«В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в $18 тыс.!» — похвалился господин Кадыров и посоветовал обращаться к украинским спецслужбам, если есть необходимость доставить что-то из Европы быстро и недорого.

По данным «Российской газеты», Рамзан Кадыров купил скакуна в Дубае в 2011 году. В 2017 году СМИ писали, что в Чехии находятся три скаковых и два племенных жеребца Рамзана Кадырова, арестованных из-за санкций. Их общая стоимость тогда оценивалась в $6 млн.

Мария Федотова