Кадыров оценил стоимость своего украденного в Чехии коня в $10 млн

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что его коня по кличке Зазу, оставшегося в Чехии из-за санкций, украли. Глава республики усомнился в факте кражи и заявил, что Зазу стоит не менее $10 млн, а не $18 тыс., как ранее сообщали чешские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конь Рамзана Кадырова по кличке Зазу

Фото: policie.cz Конь Рамзана Кадырова по кличке Зазу

Фото: policie.cz

Вчера, 7 марта, чешское издание Jezdci.cz со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в поселке Крабчице на западе Чехии украли 16-летнего коня по кличке Зазу, который принадлежит Рамзану Кадырову. По информации издания, похититель проник в загон к коню в ночь с 4 на 5 марта, снял страховочную цепь и увел его. На коня был наложен арест из-за санкций Евросоюза против Рамзана Кадырова после присоединения Крыма к РФ.

«Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней»,— написал глава Чечни в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров также попросил не принижать ценность своего скакуна. По его словам, Зазу стоит не менее $10 млн, а искусственное занижение цены до $18 тыс., по мнению главы республики, связано с «финансовыми махинациями» ответственных за его содержание. Он заявил, что теперь, узнав настоящую цену коня, кто-то хорошо «нагреет руки».

«В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю»,— заключил Рамзан Кадыров.

Как сообщала в 2014 году «Российская газета» со ссылкой на тренера скаковых лошадей из Германии Вальдемара Хикста, Зазу был куплен Рамзаном Кадыровым в Дубае в 2011 году. Он пришел вторым на скачках в Сингапуре и Стамбуле. При этом деньги за третье место на скачках в немецком Баден-Бадене главе Чечни из-за санкций выплачены не были.

В 2017 году издание 420on.cz сообщало, что в Чехии находятся три скаковых и два племенных жеребца Рамзана Кадырова, арестованных из-за санкций. Их общая стоимость тогда оценивалась в $6 млн.

Эрдни Кагалтынов