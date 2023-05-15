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Коммерсантъ FM
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Врио главы МВД ЛНР Корнет ранен при взрыве Луганске

«РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщают, что в результате взрыва в центре Луганска ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он возглавляет МВД республики с 2014 года.

«Сильно ранен. На него покушались. В реанимации»,— приводит ТАСС слова своего собеседника в экстренных службах.

Игорь Корнет

Игорь Корнет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Игорь Корнет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сегодня в центре Луганска произошел взрыв. Устройство сработало в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением, Домом правительства и зданием Народного Совета. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал «РИА Новости», что пострадали пять человек. Врио главы республики Леонид Пасечник сообщал, что по предварительным данным произошел подрыв.

27 марта в Мариуполе (ДНР) взорвали автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Полицейский не пострадал, 14 апреля сотрудники центра «Э» МВД ДНР задержали подозреваемых в покушении. 12 мая при взрыве в Мелитополе пострадал ио замминистра строительства архитектуры и ЖКЗ Запорожской области — неизвестный подбросил бомбу в урну рядом с подъездом многоквартирного дома, где живет госслужащий.

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