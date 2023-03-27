ТАСС: на начальника полиции Мариуполя совершено покушение

В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Был взорван его автомобиль. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики сообщил ТАСС.

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке»,— рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что машина взорвалась в нескольких метрах от Михаила Москвина. Позднее источник ТАСС добавил, что в результате взрыва начальник полиции получил легкую контузию.

Агентство УНИАН пишет, что автомобиль взорвался в 8:07 в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе Мариуполя.

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