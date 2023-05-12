В Мелитополе при взрыве бомбы пострадал и. о. замминистра строительства Запорожской области

В Мелитополе совершено покушение на исполняющего обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Он получил ранения при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) и сейчас находится в больнице, сообщила пресс-служба СКР.

Имя чиновника не раскрывается. На сайте министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области сообщается, что исполняют обязанности заместителя главы ведомства три человека: Дмитрий Бычков, Алексей Лысенков и Олег Рябчук.

По данным следствия, неизвестный заложил бомбу в мусорную урну возле многоквартирного дома, где живет и. о. замминистра. СВУ сработало, когда тот выходил из подъезда. С минно-взрывными травмами пострадавшего доставили в больницу.

Управление СКР по Запорожской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). О задержании подозреваемых по делу ведомство не сообщает — расследование продолжается.