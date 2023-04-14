В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя

Сотрудники Центра «Э» МВД Донецкой народной республики совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали подозреваемых в покушении на начальника Мариупольского ГУ МВД Михаила Москвина. 27 марта автомобиль господина Москвина взорвался в нескольких метрах от него. Полицейский получил легкую контузию.

По данным МВД, в тот день самодельное взрывное устройство под днище служебного автомобиля господина Москвина заложил 28-летний гражданин Украины. На видео, опубликованном пресс-службой МВД ДНР, молодой человек заявляет, что действовал по указанию кураторов из украинских спецслужб — те обещали выплатить ему 70 тыс. гривен. При обыске в доме у молодого человека нашли самодельное взрывное устройство.

Позднее, сообщается в том же видео, по делу оперативники задержали еще двоих жителей Мариуополя — 73-летнего мужчину и его 53-летнего сына. Обоих также подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. При обыске у задержанных обнаружили АК, пять магазинов к нему, гранаты, взрывчатку и украинскую символику.

Всем троим предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Согласно сообщению МВД, все дают признательные показания. Дело передано в СКР.

Григорий Лейба