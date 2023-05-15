Турция заходит на второй круг

Турция ожидает второго тура выборов. Как сообщает турецкий TRT, по результатам подсчета бюллетеней, у действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана 49,35% голосов. Его главный оппонент — лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — получил почти 45%. Официальные результаты голосования должны обнародовать только 19 мая, а пока итоги оценивают местные СМИ. Правительственные ресурсы сразу назвали Эрдогана фаворитом. Оппозиция заявила, что к этим данным «ноль доверия», и призвала обратить внимание на негосударственные порталы. Там лидером, по предварительным подсчетам, оказался Кемаль Кылычдароглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Турецкие СМИ допускают, что результаты голосования еще могут измениться за счет подсчета бюллетеней на избирательных пунктах за рубежом. Однако вряд ли они кардинально изменят расклад сил, говорит ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов: «Подсчет голосов турецкой диаспоры продолжается, и она традиционно голосует за действующего президента.

Но может сложиться такая ситуация, когда голосов не хватит для 50% плюс одного голоса. Однако это уже и неважно, это мелкие проблемы на выборах. Что касается второго тура, как я говорил до выборов, если оппозиция доведет до него дело, она может считать себя героем и почти победителем. Для Эрдогана в этом нет ничего кошмарного. Он решил в первом туре главную задачу — получил большинство в парламенте.

Если говорить о зерновой сделке, действие которой истекает 18 мая, действующий президент будет стремиться к тому, чтобы ее подтвердить. Такой результат выборов — в том числе и отражение известных поспешных действий Эрдогана, жутчайшая инфляция. Деньги сейчас нужны. Поэтому Анкара будет скорее за продление черноморской инициативы на более или менее приемлемых условиях».

В связи с проходящими выборами власти ожидали протестов. Мэр Стамбула даже пожелал успеха силам безопасности города. Прежде он со своим коллегой из Анкары призвал опубликовать «правильные данные» результатов голосования, которое состоялось 14 мая. Впрочем, на этот раз обошлось без возмущений на улицах, рассказал востоковед Руслан Сулейманов, который в эти дни находится в Турции:

«Голосование проходило в дружелюбной атмосфере. Не было никаких конфликтов и даже намеков на протесты.

Полиция никак не готовилась — не выставляла специальные ограждения, хотя, например, 8 марта, когда женщины выходили протестовать, уже за день до этого на центральной площади все было ограждено. Что касается нынешней ситуации, думаю, все просто ждут финальных результатов. После второго тура или перед ним протесты вполне вероятны. Многие ожидают, что лидеру оппозиции удастся объединить еще больше протестных голосов. У него есть большие шансы в итоге победить Эрдогана».

СМИ сообщают о нескольких фактах фальсификаций на этих выборах в пользу Эрдогана. Например, одних и тех же людей видели голосующими на разных участках. Кроме того, действующий президент перед камерами на избирательном участке раздавал турецким детям деньги из своего кармана — по 200 лир в одни руки. Это, впрочем, не считается подкупом, поскольку несовершеннолетние не могут голосовать. И сам Эрдоган говорит, что выборы прошли без проблем.

В предвыборной повестке Турции фигурировала и Россия: кандидат от оппозиции обвинял Москву во вмешательстве. В Кремле обвинения отрицали. Реджеп Тайип Эрдоган действительно был бы предпочтительным кандидатом для Кремля, но разрыва отношений в случае смены власти не будет, уверен эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Для России в турецких выборах плохого исхода нет. Мы понимаем, что симпатии значительной части российского истеблишмента, власти на стороне Реджепа Тайипа Эрдогана. Но давайте по порядку. Российско-турецкие отношения состоят из двух аспектов — экономического и политического. Первому ничего не повредит. Российско-турецкое сближение, начавшееся задолго до СВО и продолжившееся после, выгодно обеим сторонам.

РФ необходим и параллельный импорт, и доступ к мировому рынку, и показательное отсутствие изоляции. Турции, в свою очередь, нужен тот же самый параллельный импорт, поскольку у нее большие проблемы с инфляцией. У страны большие проблемы с экономикой, и лишние деньги ей не повредят. Анкаре полезна зерновая сделка, которая также позволяет ей обеспечивать казну.

Кроме того, Турция не будет отказываться от огромного потока российских туристов и авиапассажиров, которые летают через Стамбул.

Что касается политического аспекта, господин Кылычдароглу стремится превратить Турцию в более предсказуемого участника международных отношений, более системного. Эрдоган заинтересован в сближении с Россией с политической точки зрения, поскольку это позволяет ему поддерживать репутацию независимого и своенравного политика. Он, опираясь на РФ, может позволить себе играть с Европейским союзом, НАТО и США. Эрдоган вроде как несильно с ней сближается, но всегда может использовать этот козырь для отстаивания собственной позиции».

Позиции действующего президента перед голосованием пошатнулись из-за проблем в турецкой экономике. За прошлый год инфляция в Турции достигла 65%, а местная валюта за последние пять лет подешевела на 80%. На этом фоне аналитики предсказывали или победу оппозиции, или хотя бы второй тур. Такой сценарий был бы предпочтительным для Запада, поскольку Кемаль Кылычдароглу считается сторонником евроинтеграции. Победа Эрдогана стала бы для европейских и американских партнеров неприятным сюрпризом, рассуждает обозреватель “Ъ” Марианна Беленькая:

«Европа и США болели не за Эрдогана, но при некоторых условиях они будут вынуждены признать результаты. Допустим, если у оппозиции не окажется серьезных претензий. Например, в Белоруссии таковые имели право на существование. Если в Турции будет так же, то Европа и США станут как-то выступать. Если претензии будут не слишком обоснованы, то у Запада не останется другого выбора, кроме как признать результаты».

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Запад в попытках повлиять на итоги голосования. Например, еще в начале февраля он утверждал, что сожжение Корана в скандинавских странах — это также «подлые кампании мировых держав, от Европы до США». По мнению действующего президента, они нужны, чтобы добиться желаемого для Запада результата.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин, Иван Якунин