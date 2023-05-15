Президентские и парламентские выборы в Турции. Главное

В воскресенье в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Явка в этом году стала рекордно высокой — она составила 93,6%. Главным был вопрос, сохранит ли власть нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%, необходимый для победы в первом туре, однако пока подсчитаны не все голоса. Господин Эрдоган набирает 49,35%, Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур президентских выборов запланирован на 28 мая. При этом на парламентских выборах альянс господина Эрдогана получил 49% голосов, оппозиционная коалиция — 34%.





Президентские выборы

Явка на выборах оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%. При этом оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%.

После подсчета голосов Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,4%, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, кандидат от альянса Ata Синан Оган набирает 5,22%.

получает 49,4%, кандидат от оппозиции — 44,96%, кандидат от альянса Ata набирает 5,22%. Кто боролся за пост президента Турции Читать далее Вечером после окончания голосования Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге своих сторонников в Анкаре: политик заявил, что уверен в собственной победе в первом туре президентских выборов, но также готов ко второму.

Кемаль Кылычдароглу тем же вечером заявлял, что рассчитывает на победу во втором туре, сообщило Reuters. Он призвал своих сторонников проявить терпение и обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчет результатов.

Когда за границей были посчитаны голоса 51% урн, господин Эрдоган лидировал там с 55,8% голосов, хотя и проигрывал господину Кылычдароглу на участках в России, Украине, Казахстане, Китае, США, Канаде, Бразилии, Австралии и других странах.

Глава ЦИК Ахмет Йенер заявил, что в Турции не открыты еще 27 урн, за границей открыть остается еще более полутора тысяч.

Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать больше 50% голосов. Второй тур намечен на 28 мая.

Парламентские выборы