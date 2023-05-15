Президентские и парламентские выборы в Турции. Главное

В воскресенье в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Явка в этом году стала рекордно высокой — она составила 93,6%. Главным был вопрос, сохранит ли власть нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%, необходимый для победы в первом туре, однако пока подсчитаны не все голоса. Господин Эрдоган набирает 49,35%, Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур президентских выборов запланирован на 28 мая. При этом на парламентских выборах альянс господина Эрдогана получил 49% голосов, оппозиционная коалиция — 34%.
Президентские выборы
- Явка на выборах оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%. При этом оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%.
- После подсчета голосов Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,4%, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, кандидат от альянса Ata Синан Оган набирает 5,22%.
- Вечером после окончания голосования Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге своих сторонников в Анкаре: политик заявил, что уверен в собственной победе в первом туре президентских выборов, но также готов ко второму.
- Кемаль Кылычдароглу тем же вечером заявлял, что рассчитывает на победу во втором туре, сообщило Reuters. Он призвал своих сторонников проявить терпение и обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчет результатов.
- Когда за границей были посчитаны голоса 51% урн, господин Эрдоган лидировал там с 55,8% голосов, хотя и проигрывал господину Кылычдароглу на участках в России, Украине, Казахстане, Китае, США, Канаде, Бразилии, Австралии и других странах.
- Глава ЦИК Ахмет Йенер заявил, что в Турции не открыты еще 27 урн, за границей открыть остается еще более полутора тысяч.
- Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать больше 50% голосов. Второй тур намечен на 28 мая.
Парламентские выборы
- Партия справедливости и развития господина Эрдогана получила 49% голосов. Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией господина Кылычдароглу набрал 34,94%.
- По данным TRT, большинство в парламенте (более 320 мест) получает «Республиканский альянс» во главе с партией Эрдогана, «Народному альянсу» достанутся 213 мест, 169 кресел займет Народно-республиканская партия господина Кылычдароглу, еще 44 — Хорошая партия. Часть мандатов получат кандидаты других партий, которые шли на выборы по партийным спискам.
- «Альянс "АТА» Синаны Огана и Союз социалистических сил из четырех левых партий не будут представлены в парламенте из-за низкого уровня поддержки.