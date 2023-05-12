Кремлю пока нечего сообщить о продлении зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны Турции Хулуси Акара о том, что участники переговоров о зерновой сделке близки к ее продлению. Господин Песков утверждает, что переговоры действительно продолжаются, однако конкретные решения пока не приняты.

«Пока никакой нет информации на этот счет. Вчера был брифинг нашего представителя, который был на переговорах в Стамбуле, пока не о чем сообщать, работа продолжается, контакты продолжаются, они будут продолжаться, но пока не о чем сообщать»,— сказал пресс-секретарь президента в ходе пресс-колла.

Вчера, 11 мая, в Стамбуле завершился очередной раунд переговоров России, Украины и Турции о продлении срока зерновой сделки. Российскую сторону представлял замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. В ходе встречи он отметил, что Россия недовольна тем, как удовлетворяется вторая часть зерновой сделки, связанная с вывозом российской сельхозпродукции.

Господин Вершинин указал, что соглашение прекратит свое существование, если стороны не достигнут консенсуса до 18 мая. Согласно заявлениям российской стороны 18 марта сделка была продлена на 60 дней, по заверению украинской — на 120.

Среди главных условий Москвы для следующей пролонгации договоренностей — возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зерно уплывает».

Милена Костерева