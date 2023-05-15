Фанерный завод Segezha Group стал участником национального проекта «Производительность труда»

ООО «Красфан» – фанерный завод Segezha Group в городе Сосновоборске Красноярского края (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Реализация национального проекта на предприятии рассчитана на 3 года. Активная фаза с непосредственным участием специалистов Федерального центра компетенций (ФЦК) происходит в первые 12 месяцев.



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«В данный момент мы завершили все подготовительные мероприятия, определена рабочая группа инженерно-технических специалистов комбината. Совместно с экспертами ФЦК была проведена оценка текущего состояния производства, выявлены потери и составлена карта целевого и идеального состояния, а также выбран первый эталонный участок: линия ламинирования фанеры. Цель нашего предприятия обеспечить за первые 3 года рост производительности труда на 30%», – отметил директор ООО «Красфан» Егор Горелов

В течение первого года эксперты ФЦК будут осуществлять поддержку и обучение сотрудников по направлениям оптимизации производственных и процессов с помощью инструментов бережливого производства, формированию системы проектного управления и создание инфраструктуры для внедрения культуры постоянных улучшений.

«Реализация проекта направлена на решение проблем, скрытых в процессах и между ними при помощи простых и универсальных инструментов бережливого производства. За счет оптимизации производственных процессов на предприятиях удается в 2 раза снизить время протекания производственного процесса, в половину сократить запасы сырья, на 30 % снизить издержки предприятий и увеличить объем выпуска готовой продукции, а также сократить уровень брака. Это те показатели, к которым мы будем двигаться совместно с персоналом ООО «Красфан», – говорит старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Оксана Иванова.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» стартовал с 1 октября 2018 года и нацелен на увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей нашей страны. Планируется, что к 2024 году нацпроект обеспечит темпы роста производительности не ниже 5% в год, а прирост производительности труда составит более 20%.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

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