Песков назвал уткой данные WP о сделке Пригожина и украинской разведки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что информация газеты The Washington Post (WP) о попытках Евгения Пригожина договориться с украинской разведкой — утка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин, 2011 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин, 2011 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не могу (прокомментировать.—"Ъ"), но похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-кола.

Накануне, 14 мая, WP со ссылкой на утечку данных американских спецслужб сообщила, что Евгений Пригожин связывался с разведкой Украины и предлагал ВСУ уйти с позиций в Бахмуте (Артемовске) в обмен на информацию о российских войсках.

Сам предприниматель указал, что контакты в Соединенных Штатах, которые близко работают с WP, предупреждали его о готовящейся информационной атаке месяц назад. «По поводу домыслов, которые вбрасывает Washington Post… то они вбрасывают информацию, то удаляют, то вбрасывают новую, из которой вообще не понятно, что следует»,— сказал господин Пригожин (цитата — Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина»).

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба