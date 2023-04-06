Подросток из Кузбасса стал фигурантом дела о диверсии

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры (ч. 1 ст. 281 УК РФ, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы). Обвиняемым по нему проходит 16-летний местный житель.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, 28 марта 2023 года подросток поджог релейный шкаф,

который находится на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. За эти действия от неизвестных он получил 5 тыс. руб.

Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и полицией. По решению суда подросток арестован. Расследование уголовного дела контролирует Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

В мае прошлого года в Кузбассе был задержан местный житель, совершивший, по данным спецслужб, диверсии на территории региона – в апреле и мае обрушил две вышки ЛЭП, что привело к временному отключению электроэнергии. Сообщалось, что у задержанного дома правоохранители нашли оружие, «коктейли Молотова», а также схемы расположения военкоматов и отделов полиции Кемерова, которые, как не исключает следствие, могли стать его целями.

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Сергей Балин, Анна Егорова