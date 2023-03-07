Импортозамещение общения

Соцсеть «ВКонтакте» в 2022 году впервые вошла в десятку крупнейших, генерирующих мировой интернет-трафик, по оценке канадской Sandvine. Telegram укрепил позиции в категории мессенджеров, переместившись с восьмого места на третье. Это связано по большей части с притоком новой аудитории из-за блокировки западных соцсетей в России, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с отчетом аналитиков канадской Sandvine «2023 Global Internet Phenomena Report», посвященным глобальным интернет-трендам по итогам 2022 года. Из него следует, что соцсеть «ВКонтакте» (принадлежит холдингу VK) впервые вошла в топ-10 приложений, которые генерируют мировой интернет-трафик, заняв девятое место в категории «социальные приложения» и четвертое — в категории «социальные мобильные приложения». Telegram занял третье место в категории «приложения для обмена сообщениями» (годом ранее занимал восьмое место) и шестое — среди браузерных приложений в категории «обмен сообщениями».

В Telegram не ответили «Ъ». Во «ВКонтакте» отмечают активный рост аудитории (по итогам третьего квартала 2022 года ежемесячное количество пользователей социальной сети выросло на 6,9% и составило 76,9 млн), который усилился за счет развития ключевых продуктов, куда входят видео, клипы, мессенджер и платформа для видеозвонков.

В целом спрос на видеоконтент в мире продолжает расти, из-за чего большинство платформ встраивают и распространяют в своих приложениях профессиональные и авторские видео, отмечают в Sandvine.

По данным компании, в 2022 году приложения, созданные для просмотра видеоконтента (включая телевидение и стриминговые сервисы), генерируют 65,9% от мирового интернет-трафика, что на 24% больше, чем в первой половине 2021 года. Второе место по генерации интернет-трафика занимает сервис маркетплейса — 5,83%, а на третьем находится игровая индустрия — 5,58%. Социальные сети генерируют 5,26% мирового интернет-трафика и находятся на четвертом месте, а приложения для обмена сообщениями занимают восьмое место с долей 2,3%. Лидерами данных направлений являются Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена), WhatsApp и Generic Messaging.

Представители операторов связи подтверждают взрывной рост трафика Telegram и «ВКонтакте» в 2022 году. В «МегаФоне» сообщили «Ъ», что трафик Telegram увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом, а «ВКонтакте» — на 45%. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») сказали, что Telegram является самым быстрорастущим сервисом в их сети, рост трафика в мессенджере составил более 70% год к году. По данным Tele2, трафик «Вконтакте» увеличился в 1,5 раза, Telegram — в 2,5 раза, при этом рост пользователей приложения составил более 40%.

В операторе такую динамику объясняют переходом на платформу тех пользователей, которые прежде развивали бизнес в Instagram: «Telegram превратился, по сути, в социальный суперапп, который выполняет не только информационную, (но и.— "Ъ") образовательную и развлекательную функции».

Прежде всего рост трафика сервисов «ВКонтакте» в 2022 году связан с уходом западных социальных сетей, соглашается гендиректор Epicstars Денис Волков, отмечая активность площадки в продвижении и оттягивании пользователей у TikTok. Собеседник «Ъ» на IT-рынке говорит, что глобально трафик «ВКонтакте» стал заметен именно из-за блокировки в России зарубежных соцсетей: «Трафик на них сократился, многим просто неудобно использовать VPN». С этим же фактором источник «Ъ» связывает предположение, что результат не удастся повторить: «Большая часть бывших пользователей иностранных соцсетей и мессенджеров, которые хотели перейти в эти сервисы, уже сделала это».

Вадим Красников