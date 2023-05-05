В апреле Минфин вложил 95 млрд из ФНБ в облигации VK и «НЛК-Финанс»

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в апреле 2023 приобрел облигации ООО «ВК» на 60 млрд руб. и облигации ООО «НЛК-Финанс» на 34,95 млрд руб., следует из сообщения Минфина.

Средства разместили в рамках новых полномочий Минфина по размещению резервов в 2023 году. Помимо этих инвестиций в апреле 2023 года из ФНБ потратили 4,26 млрд юаней и 6,4 тонн золота. В рамках обмена с ЦБ министерство получило 83,2 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета.

«НЛК-Финанс» — «дочка» страховой компании НСК, созданной, по данным «Интерфакса», для страхования рисков авиационной отрасли и авиаперевозчиков в связи с санкциями и блокировкой части традиционных механизмов авиастрахования.

На 1 мая 2023 года объем ФНБ составил 12,47 трлн руб., из которых 6,8 трлн руб. — ликвидная часть (средства Минфина на счетах ЦБ в евро, юанях и золоте). Остальная часть вложена в инфраструктурные проекты, ценные бумаги российских компаний и на депозиты ВЭБ.РФ. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные активы (без учета средств на счетах в ЦБ) в 2023 году к 1 мая превысил 17,3 млрд руб.

Григорий Лейба