В Петербурге сотрудники МФЦ оцифровали 100 тысяч карточек воинского учета

Сотрудники МФЦ совместно с военкоматами оцифровали около 100 тыс. карточек воинского учета. Все данные перенесены в электронную базу, рассказал 26 апреля губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета в ЗакСе.

Как утверждает градоначальник, сотрудники были отобраны специально для этих целей. Они обработали заявление добровольцев, формировали списки для названия выплат и пособий и готовили ответы на обращения граждан по вопросам мобилизации и военной службы.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных граждан и оповещении призывников о получении повестки в электронном виде. Теперь россиян смогу вызвать в военкомат через портал Госуслуг. Одновременно с получением повестки онлайн на призывника накладывается запрет на выезд из страны. При неявке закон позволяет запретить гражданину сделки с недвижимостью, получение кредитов, ограничивая в вождении автомобилей. Ограничения будут наложены даже в том случае, если гражданин не знает о направлении ему каких-либо повесток.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге начали раздавать повестки срочникам. На них обозначено, что грозит тем, кто не явится в военкомат. При этом в документе указаны выдержки как и из новой редакции закона, так и из старой.

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