К армии и флоту добавили Китай и Африку

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, участники которого взялись доказать, что Россия не находится в международной изоляции. Этот вывод, по их мнению, подтверждает не только визит в Москву главы КНР Си Цзиньпина, но и межпарламентская конференция «Россия—Африка». Правда, нынешнее поколение россиян все же более ориентировано на Запад, признали эксперты, но зато неизбежному «развороту на Восток» будут способствовать граждане, уехавшие туда в связи с частичной мобилизацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Круглый стол «Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие» был приурочен к окончанию визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Но модератор мероприятия политолог Александр Асафов предложил добавить в обсуждение и недавнюю межпарламентскую конференцию «Россия—Африка». «Почему я эти два события ставлю в один ряд? Дело в том, что западное информационное пространство нам транслирует тезис о частичной или почти полной изоляции России»,— задал тон дискуссии господин Асафов. По его мнению, два этих события доказывают, что ни о какой изоляции России говорить не приходится. Хотя Запад продолжает настаивать на «экономической, политической, идеологической, медийной» изоляции России за то, что она нарушает некие «правила».

Прояснить и во многом развенчать эти «правила» вызвался руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Термин «порядок, основанный на правилах» пришел на смену термину «либеральный международный порядок» в 90-х годах, потом был забыт, но получил новую жизнь в середине 2010-х, поведал эксперт. Его воскрешению способствовал Китай, которому его оппоненты ставили в вину геноцид мусульман-уйгуров. «С помощью "порядка, основанного на правилах" США объясняют свои интервенции со второй иракской войны. Очень легко объяснить, что ты делаешь, тем, что твои оппоненты нарушают какие-то правила, если эти правила никак не зафиксированы, если их фактически не существует»,— обрисовал господин Кузнецов глубинную суть сложившейся ситуации.

Другие эксперты перешли к конкретике, попытавшись составить список стран, которым упомянутые «правила» могут быть несимпатичны. Так, профессор кафедры новой и новейшей истории стран Азии и Африки МПГУ Андрей Островский сравнил визит Си Цзиньпина в Россию с посещением Мао Цзэдуном СССР: «Сейчас Запад обнаружил, что Россия не в изоляции, что у нее есть союзник, у которого экономика во многом выше, чем у США». «Страны Африки относятся с возмущением к изоляции России. Они воспринимают это как выпады против себя тоже, это вызывает отторжение»,— добавил Москве сразу полсотни союзников директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов, заодно со знанием дела пообещав, что Черный континент будет центром экономического роста на ближайшие десять лет. «Визит Си Цзиньпина показывает: англосаксы фактически проиграли экономическую войну и проигрывают идеологическую»,— поддержал оптимистичный настрой политолог Марат Баширов.

В конце круглого стола корреспондент “Ъ” поинтересовался у экспертов, возможна ли для России переориентация на Китай, если сами россияне все же более ориентированы на западные ценности и образ жизни, да и отпуска предпочитают проводить в Европе. «С точки зрения общего, единого у нас общая история. Если хотите знать что-то об истории Китая — загляните в учебник истории КПСС»,— по-профессорски ответил Андрей Островский. А меньший интерес россиян к Китаю он связал еще и с тем, что китайский язык сложнее в изучении, чем английский.

«Что касается нашего поколения, мы безнадежны. Мы будем смотреть западные фильмы, читать западные книги, интересоваться западной философией»,— самокритично признал политолог Борис Межуев. Но тут же добавил, сославшись на своих детей, что у молодых людей есть как минимум интерес к корейскому кино и музыке. А Марат Баширов, в свою очередь, напомнил, что жители Сибири и Дальнего Востока ездят в отпуск как раз в Юго-Восточную Азию, а интерес к культуре каких-то стран возникает именно тогда, когда люди чаще посещают их из удобства и по экономическим соображениям. Кроме того, связи России с Азиатским регионом будут нарастать еще и вследствие того, что именно туда поехали многие россияне, «убежавшие от последней волны мобилизации», добавил политолог.

Андрей Винокуров