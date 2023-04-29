Отношения хуже есть куда

Отношения Молдавии и России переживали разные времена, но, пожалуй, с момента распада СССР они еще не были настолько плохими, как сейчас. Единственной формой взаимодействия стали постоянные конфликты и скандалы. Последний разразился из-за запрета на въезд в Молдавию, который был введен в отношении президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление, с которым выступил молдавский премьер Дорин Речан, вызвало в пятницу волну негодования в Москве. В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что такой страны, как Молдавия, больше нет: «местные начальники» стали «предателями своей Родины», и «с ними нет смысла ни о чем разговаривать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Российско-молдавские отношения продолжают стабильно ухудшаться. Они изменились после того, как 22 февраля 2022 года российские власти решили ввести войска на территорию Украины. Кишинев это осудил, заморозил контакты с РФ на всех уровнях, кроме послов, а также поддержал создание международного трибунала для расследования действий российских военных в соседней стране.

На сегодняшний день можно сказать, что ткань отношений России и Молдавии составляют конфликты и скандалы. Они происходят регулярно. 17 апреля в Молдавию не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова, а 19 апреля молдавские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Кишиневе. Это вызвало ответную реакцию Москвы: из России 25 апреля был выдворен консул Молдавии, а министру внутренних дел республики Анне Ревенко и трем депутатам молдавского парламента был запрещен въезд в Россию.

Поводом для нового громкого скандала стало интервью премьера Молдавии Дорина Речана, показанное в эфире местного телеканала TV8 вечером 27 апреля. За несколько месяцев работы во главе правительства господин Речан создал себе имидж жесткого политика, способного на резкие суждения. И нынешнее интервью исключением не стало. В нем господин Речан сделал несколько ярких заявлений. В частности, он сообщил о том, что в Молдавии существует черный список граждан РФ, которым въезд в республику запрещен. Среди этих людей, по словам Дорина Речана, и российский лидер Владимир Путин.

«У нас длинный список, и каждого человека из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать, что мы должны или можем делать. Республика Молдова — свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место»,— заявил молдавский премьер, не исключив, что в будущем список будет обнародован.

Кроме того, господин Речан высказался об отношениях с НАТО, отметив, что республика намерена их расширять и углублять. «Ни одна страна НАТО сегодня не чувствует себя незащищенной. Что у нас с другой стороны? Все гарантии, которые Россия предлагала таким странам, как Молдова, Украина, Армения, Азербайджан,— везде конфликты, все эти гарантии не соблюдались. Мы должны всем объяснить сегодняшнюю реальность»,— отметил глава молдавского правительства.

В конституции республики, напомним, закреплен ее нейтральный статус. Однако события на Украине стали поводом для дискуссий насчет нейтралитета, а также для определенных шагов по укреплению национальной армии при поддержке западных стран.

Самый сильный резонанс вызвали слова молдавского премьера по поводу запрета на въезд в страну для Владимира Путина. Их прокомментировали разные чиновники в России. Но, как часто бывает в последнее время, отличился заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев, который, можно сказать, изобрел собственный жанр оскорбительных Telegram-комментариев. Их героями становятся руководители стран, конфликтующих с Москвой.

«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны. P.S. При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики»,— написал господин Медведев.

Об отношениях с Кишиневом высказался и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Очевидно, нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам известной русофобии, при этом они почему-то отождествляют свое стремление к, ну, как они считают, евроинтеграции, они отождествляют ее с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления»,— сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Господин Песков считает, что действия молдавского руководства «не коррелируются с настроениями в обществе», из-за чего в стране проходят акции протеста.

Заявления российских чиновников привели к тому, что посла России Олега Васнецова 28 апреля в очередной раз вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. В ведомстве отметили, что не станут «комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, сделанных некоторыми российскими официальными лицами», но намерены получить от посла РФ объяснения по поводу сказанного.

Российско-молдавские отношения — пример самых плохих отношений Москвы с постсоветскими странами, на которые Россия хотела бы распространить свое влияние и где она пытается конкурировать за это влияние с Западом. Хуже, по понятным причинам, дела обстоят только на украинском направлении, где ни о какой дипломатии не идет речи уже больше года. Даже в отношениях с Грузией при всей их сложности и с учетом того, что Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой после августовской войны 2008 года, нет такого количества скандалов, как в случае с Молдавией.

Бывший постпред Молдавии при ООН, политический комментатор Алексей Тулбуре считает, что альтернативы такому уровню отношений сегодня нет. «Молдова получила ясную европейскую перспективу, у власти здесь силы, которые однозначно выразили позицию по отношению к войне в Украине и тому, что делает Кремль. Это официальная позиция, поддерживаемая большинством граждан, поэтому я не удивлен. Было ожидаемо, что рано или поздно молдавское правительство придет к тому, что будет более жестко вести себя в отношении Москвы»,— отметил господин Тулбуре в беседе с “Ъ”.

Владимир Соловьев