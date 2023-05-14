Явка на турецких выборах составила рекордные 93,6%

Явка на президентских и парламентских выборах в Турции составила 93,6%, что является историческим рекордом для страны. Об этом сообщают Eskisehir и Kayseri Haberler.

Тем временем глава Высшего избирательного совета Турции снял запрет на публикацию результатов и призвал дождаться официального объявления предварительных итогов. Об этом сообщает агентство Reuters.

A Haber сообщает, что после подсчета 30,15% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 53,62%, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 40,42%.

Третьим кандидатом в президенты является представитель коалиции Ata Синан Оган.

Подробнее о выборах читайте в публикации «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Мария Федотова