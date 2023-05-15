Карта: где и за кого голосовали на президентских выборах в Турции

На прошедших 14 мая в Турции президентских выборах ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. По данным информагентства Anadolu, за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,4% избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 45%. Третий кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган набрал лишь 5%. Кроме того, сохранятся действительными голоса лидера партии «Родина» (Memleket) Мухаррема Индже, снявшего свою кандидатуру за три дня до выборов. За него уже успела проголосовать часть избирателей за рубежом. Явка на выборах в Турции превысила 88% голосов. Второй тур состоится 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты по данным обработки 99,4% голосов

Результаты по данным обработки 99,4% голосов



Как показывают данные голосования по регионам, Эрдоган побеждает в 51 провинции, его соперник — в 30. При этом крупные города (в том числе Стамбул и столичная Анкара) проголосовали за кандидата от оппозиции. В курортной провинции Анталья действующий президент также проигрывает с большим отрывом (40% против 53% у Кылычдароглу). В наиболее пострадавшей от февральского землетрясения провинции Хатай разрыв, напротив, составляет менее процента. На зарубежных участках после обработки чуть менее 90% бюллетеней большинство поддержало действующего президента. При этом в России победил оппозиционный кандидат.

Подробнее о голосовании читайте в материале «Ъ» «Явка с половинной».