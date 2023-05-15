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Карта: где и за кого голосовали на президентских выборах в Турции

На прошедших 14 мая в Турции президентских выборах ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. По данным информагентства Anadolu, за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,4% избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 45%. Третий кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata) Синан Оган набрал лишь 5%. Кроме того, сохранятся действительными голоса лидера партии «Родина» (Memleket) Мухаррема Индже, снявшего свою кандидатуру за три дня до выборов. За него уже успела проголосовать часть избирателей за рубежом. Явка на выборах в Турции превысила 88% голосов. Второй тур состоится 28 мая.

Результаты по данным обработки 99,4% голосов
Результаты по данным обработки 99,4% голосов

Результаты по данным обработки 99,4% голосов

Результаты по данным обработки 99,4% голосов

Как показывают данные голосования по регионам, Эрдоган побеждает в 51 провинции, его соперник — в 30. При этом крупные города (в том числе Стамбул и столичная Анкара) проголосовали за кандидата от оппозиции. В курортной провинции Анталья действующий президент также проигрывает с большим отрывом (40% против 53% у Кылычдароглу). В наиболее пострадавшей от февральского землетрясения провинции Хатай разрыв, напротив, составляет менее процента. На зарубежных участках после обработки чуть менее 90% бюллетеней большинство поддержало действующего президента. При этом в России победил оппозиционный кандидат.

Подробнее о голосовании читайте в материале «Ъ» «Явка с половинной».

Фотогалерея

Как прошел первый тур

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Голосование на избирательных участках продолжалось с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским), в некоторых местах дольше из-за очередей. Около 65 млн человек выбирали одновременно парламент и президента, но основное внимание было приковано именно к выборам главы государства

Голосование на избирательных участках продолжалось с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским), в некоторых местах дольше из-за очередей. Около 65 млн человек выбирали одновременно парламент и президента, но основное внимание было приковано именно к выборам главы государства

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (на фото) набрал 49,35% голосов в первом туре по итогам подсчета 100% бюллетеней внутри страны

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (на фото) набрал 49,35% голосов в первом туре по итогам подсчета 100% бюллетеней внутри страны

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На втором месте — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (второй слева) с 45% голосов

На втором месте — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (второй слева) с 45% голосов

Фото: AP

На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%

На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Если второй тур президентских выборов состоится, он пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% голосов плюс один голос

Если второй тур президентских выборов состоится, он пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% голосов плюс один голос

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» с 49,31% голосов, на втором месте — оппозиционный «Народный альянс» с 35,18% голосами, на третьем — «Альянс труда и свободы» с 10,52% голосов, на четвертом — альянс АТА с 2,46%

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» с 49,31% голосов, на втором месте — оппозиционный «Народный альянс» с 35,18% голосами, на третьем — «Альянс труда и свободы» с 10,52% голосов, на четвертом — альянс АТА с 2,46%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Остальные партии и альянсы набрали меньше 1% голосов

Остальные партии и альянсы набрали меньше 1% голосов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Явка оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%, оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%

Явка оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%, оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Большие города традиционно демонстрировали победу оппозиции. Так, в Анкаре, по данным Высшей избирательной комиссии, лидировал господин Кылычдароглу с 49,5%, тогда как у президента Эрдогана было 44,5%

Большие города традиционно демонстрировали победу оппозиции. Так, в Анкаре, по данным Высшей избирательной комиссии, лидировал господин Кылычдароглу с 49,5%, тогда как у президента Эрдогана было 44,5%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избиратели приветствуют действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одном из участков в Стамбуле

Избиратели приветствуют действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одном из участков в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пожилая женщина у избирательного участка в Стамбуле

Пожилая женщина у избирательного участка в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участник стихийного митинга в Стамбуле после завершения голосования

Участник стихийного митинга в Стамбуле после завершения голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стихийный митинг в Стамбуле после голосования

Стихийный митинг в Стамбуле после голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на избирательном участке в Стамбуле перед голосованием

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на избирательном участке в Стамбуле перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Голосование на избирательных участках продолжалось с 08:00 до 17:00 (время совпадает с московским), в некоторых местах дольше из-за очередей. Около 65 млн человек выбирали одновременно парламент и президента, но основное внимание было приковано именно к выборам главы государства

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (на фото) набрал 49,35% голосов в первом туре по итогам подсчета 100% бюллетеней внутри страны

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На втором месте — единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (второй слева) с 45% голосов

Фото: AP

На третьем месте — кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган с 5,22% голосов, на четвертом — снявший свою кандидатуру с выборов Мухаррем Индже с 0,43%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Если второй тур президентских выборов состоится, он пройдет 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% голосов плюс один голос

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» с 49,31% голосов, на втором месте — оппозиционный «Народный альянс» с 35,18% голосами, на третьем — «Альянс труда и свободы» с 10,52% голосов, на четвертом — альянс АТА с 2,46%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Остальные партии и альянсы набрали меньше 1% голосов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Явка оказалась рекордной с 2000 года, превысив 88%, оппозиция называет еще большие цифры — 93,6%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Большие города традиционно демонстрировали победу оппозиции. Так, в Анкаре, по данным Высшей избирательной комиссии, лидировал господин Кылычдароглу с 49,5%, тогда как у президента Эрдогана было 44,5%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избиратели приветствуют действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одном из участков в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пожилая женщина у избирательного участка в Стамбуле

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участник стихийного митинга в Стамбуле после завершения голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стихийный митинг в Стамбуле после голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на избирательном участке в Стамбуле перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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