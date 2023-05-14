G7 и ЕС могут запретить перезапуск российских газопроводов и нефтепроводов

Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, сообщили источники Financial Times (FT). Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Страны G7 намерены принять решение по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19–21 мая. Санкции затронут российский экспорт в такие страны, как Польша и Германия.

Как объяснил один из собеседников FT, санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем». В проекте резолюции говорится, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая «повторное открытие путей, ранее закрытых в результате использования энергии Россией в качестве оружия».

Как отмечает FT, санкции вряд ли немедленно повлияют на действующие поставки газа, но подчеркивают «глубокую решимость в Брюсселе сделать постоянным быстрый и болезненный поворот от десятилетий зависимости от российских энергоносителей». Газета также обращает внимание на то, что в начале российско-украинского конфликта Европа избегала ограничений на трубопроводный газ из-за высокой зависимости. Сейчас доля российского газа в европейском импорте упала с более 40% до менее 10%.

Эмбарго обсуждается в рамках 11-го пакета санкций ЕС, утверждает FT. Еврокомиссия отказалась комментировать информацию. Один из дипломатов сказал газете, что требуются дополнительные разъяснения по этому вопросу. Он отметил, что через нефтепровод «Дружба» транспортируется нефть из Казахстана.

Газета не уточняет, на какие именно трубопроводы повлияют санкции. В «Транснефти» ранее сообщали, что фактически поставки по «Дружбе» в Германию и Польшу были остановлены в феврале-марте. Сейчас на немецкие НПЗ по этому маршруту прокачивается только нефть из Казахстана. «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в сентябре 2022 года. Газопровод Ямал—Европа находится под российскими контрсанкциями. Основным для поставок газа является украинский маршрут.

Bloomberg ранее сообщало, что ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводам в Германию и Польшу в рамках готовящегося 11-го пакета санкций. При этом, как утверждает агентство, останутся в силе исключения, допускающие прокачку через южную ветку газопровода,— в Венгрию, Словакию и Чешскую Республику.

Подробнее о предложенном эмбарго на поставки нефти — в материале «Ъ» «"Дружба" — "Дружбой", а НПЗ врозь».

Леонид Уварчев