Эрдоган набирает меньше 50% на выборах президента Турции после подсчета 90% голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах президента с 49,86% голосов по итогам подсчетов бюллетеней с 90,61% урн. Если ни один из кандидатов не наберет по итогам голосования больше 50%, состоится второй тур. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получает 44,38%, передает госагентство «Анадолу».

Господин Эрдоган получил меньше всего поддержки в приграничных регионах на западе и востоке страны. На участках в России, США, Канаде, Китае, Австралии и других странах лидирует господин Кылычдароглу (по итогам подсчета голосов с 26,5% урн на зарубежных участках).

На парламентских выборах по итогам подсчета 85% голосов лидирует правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет господин Эрдоган. Она пока набирает 35,92% голосов. ПСР входит в блок «Народный альянс», который получает 50,32%. Оппозиционная Республиканская народная партия во главе с господином Кылычдароглу пока набирает 24,69% голосов.

В Турции 14 мая состоялись президентские и парламентские выборы. В президентских выборах кроме действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и единого кандидата от «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу также принимает участие кандидат от альянса Ata Синан Оган. Он набрал больше 5% голосов. Четвертым кандидатом в бюллетенях значится лидер партии Memleket Мухаррем Индже, имя которого осталось в списках, несмотря на снятие его кандидатуры. Он получает меньше 0,5% голосов.

О кандидатах — в материале «Ъ» «Умеренный исламист, главный оппозиционер и азербайджанец».

Леонид Уварчев