Позолоченное ускорение «Манчестер Сити»

По итогам очередного тура Английской премьер-лиги (АПЛ) ее лидер «Манчестер Сити», обыгравший в гостях «Эвертон» — 3:0, увеличил свой отрыв от своего ближайшего преследователя «Арсенала», который дома с таким же счетом неожиданно уступил «Брайтону». Таким образом, чтобы де-юре обеспечить себе золотые медали, нынешнему лидеру и прошлогоднему чемпиону из трех оставшихся матчей достаточно выиграть всего один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган (на переднем плане) и Эрлинг Холанн празднуют успех в матче против «Эвертона»

Фото: Carl Recine / Reuters Игроки «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган (на переднем плане) и Эрлинг Холанн празднуют успех в матче против «Эвертона»

Фото: Carl Recine / Reuters

Гостевую встречу с «Эвертоном», который в английском чемпионате борется за выживание, «Манчестер Сити» проводил через пять дней после другого, куда более дальнего и сложного выезда в Мадрид, где в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» дело закончилось боевой ничьей — 1:1. Та игра отняла у подопечных Пепа Гвардиолы массу сил и эмоций, по причине чего он оставил в запасе двух своих ведущих хавбеков — так и не появившегося на поле Кевина де Брёйне и Бернарду Силву, вышедшего на замену в самом конце примерно на пятнадцать минут. Также не следовало забывать, что в первом круге «Манчестер Сити» на своем поле не смог переиграть «Эвертон». Но все это не помешало фавориту решить свою задачу сравнительно быстро и добиться очень убедительной победы.

Судьба встречи решилась в течение пары минут ближе к концу первого тайма.

Сначала настоящий футбольный шедевр сотворил капитан гостей Илкай Гюндоган. Приняв на левое бедро передачу с правого фланга Рияда Махреза, он, находясь спиной к воротам, не позволил мячу опуститься на землю и развернул стопу таким образом, чтобы нанести ею неотразимый удар для вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.

А в следующей атаке уже сам навесил с левого фланга на Эрлинга Холанна, и мощный норвежский бомбардир, легко выиграв борьбу в воздухе у защитников ливерпульского клуба, удвоил преимущество своей команды. Вскоре после перерыва Гюндоган оформил дубль, сумев обвести стенку «Эвертона» со штрафного, назначенного за нарушение на быстром и техничном Филе Фодене. А это означало, что почти весь второй тайм превращается пустую формальность. Разучившийся проигрывать «Манчестер Сити» одержал в чемпионате одиннадцатую победу подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча «Арсенала» и «Брайтона»: расстроенные лондонцы после пропущенного гола

Фото: David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters Момент матча «Арсенала» и «Брайтона»: расстроенные лондонцы после пропущенного гола

Фото: David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters

«Арсенал» играл дома, но задача перед ним стояла не такая уж и простая. Его соперником был «Брайтон», который проводит в АПЛ свой самый успешный сезон и сохраняет шансы на пятое место, гарантирующее путевку в Лигу Европы. В первом круге лондонцы победили на выезде — 4:2, но дома команду Микеля Артеты ожидал полный провал. Нынешняя встреча стала квинтэссенцией весеннего кризиса «Арсенала», который в семи последних матчах потерпел второе крупное поражение, одержав лишь две победы и трижды сыграв вничью.

Сокрушительного проигрыша хозяев при заполненных трибунах 60-тысячного Emirates Stadium, конечно, никто не ожидал.

«Арсенал» довольно много атаковал и имел шансы, но все-таки проиграл. В начале второго тайма 19-летний парагваец Хулион Энсисо при полном попустительстве чужих защитников не самым четким, но очень удачным ударом головой открыл счет, а в концовке немец турецкого происхождения Денис Ундав и эквадорец Первис Эступиньян в результате грубейших ошибок обороны лондонцев довели дело до разгрома.

Таким образом, по итогам тура у «Арсенала» осталось 81 очко, но теперь уже после 36 матчей, а «Манчестер Сити», в свою очередь, имеет 85 баллов после 35 сыгранных встреч. Это означает, что для гарантированного чемпионства футболистам Пепа Гвардиолы достаточно выиграть лишь один из трех оставшихся матчей. Ближайший из них они в следующее воскресенье проведут дома с «Челси», после чего 24 мая на чужом поле встретятся с «Брайтоном», а 28-го, также на выезде — с «Брентфордом».

Евгений Федяков