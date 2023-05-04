Эрлинг Холанн повел в счете

Феноменальный норвежский бомбардир Эрлинг Холанн установил новый рекорд по количеству голов в чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ). Тот, что он забил в домашнем матче в ворота «Вест-Хэма», стал для Холанна 35-м. А одержанная клубом форварда «Манчестер Сити» домашняя победа со счетом 3:0, кажется, совсем уж вплотную приблизила его к чемпионскому титулу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн демонстрирует фантастическую результативность: в нынешнем сезоне он выходил на поле в чемпионате Англии 31 раз и забил 35 мячей, 1,13 гола в среднем за матч

Фото: Isaac Parkin / Manchester City FC / Getty Images Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн демонстрирует фантастическую результативность: в нынешнем сезоне он выходил на поле в чемпионате Англии 31 раз и забил 35 мячей, 1,13 гола в среднем за матч

Фото: Isaac Parkin / Manchester City FC / Getty Images

Матч против «Вест-Хэма» позволил Эрлингу Холанну бог знает в какой по счету раз в последние месяцы оказаться главным героем чуть ли не всех основных британских медиаресурсов. Ну или по крайней мере их спортивных разделов. Повод был слишком очевидным. В середине второго тайма Холанн получил передачу от Джека Грилиша и, перекинув вратаря лондонского клуба Лукаша Фабьянского, сделал счет 2:0, по сути добив гостей. И это был 35-й гол 22-летнего норвежца в нынешнем чемпионате.

В Англии обожают всякие статистические рекорды. И рекорд по количеству голов в футбольном чемпионате, естественно, один из самых броских, если не самый броский. Так вот, если говорить о чемпионате именно Английской премьер-лиги, созданной в 1992 году, то он держался очень-очень долго. 29 лет назад 34 гола по итогам первенства оказалось в активе нападающего «Ньюкасла» Энди Коула. Спустя год столько же забил знаменитый Алан Ширер, выступавший за «Блэкберн». С тех пор выдающимся нападающим, которые регулярно оказывались в составах ведущих команд премьер-лиги, удавалось в лучшем случае приблизиться к установленной Коулом и Ширером планке. А осложнило ее штурм то обстоятельство, что сама АПЛ сократилась по размеру — вместо 22 клубов, как во времена прежних рекордсменов, в ней сейчас играют 20. Следовательно, на четыре сократилось число матчей, которые каждый из них проводит в турнире.

Но вот для вундеркинда, так удачно приобретенного «Манчестер Сити» летом 2022 года у дортмундской «Боруссии», это не стало преградой. Более того, достижения Коула и Ширера он побил, можно сказать, с запасом.

В календаре первенства у «Манчестер Сити» еще пять матчей. А главный тренер манчестерцев Пеп Гвардиола, комментируя подвиги Эрлинга Холанна, к тому же с улыбкой вспоминал, что вообще-то неоднократно менял его по ходу матчей, если судьба их была уже решена.

И в этом списке есть даже матчи, в которых Холанн до того, как отправиться отдыхать на скамейку, успевал оформить хет-трик. То есть, имел в виду Гвардиола, если бы он вдруг решил не щадить попавший в его руки футбольный бриллиант, то и голов было бы больше. Хотя и так средняя результативность у Холанна на зависть любому хоккейному снайперу: три с половиной десятка мячей в 31 встрече чемпионата.

Естественно, все ведущие издания, все интернет-сайты после игры «Манчестер Сити» с «Вест-Хэмом» были полны высказываний разных знаменитостей из мира футбола, иллюстрирующих их абсолютно искреннее восхищение талантом Эрлинга Холанна, его чутьем, его умением правильно выбирать позицию. А наиболее неординарный комплимент ему, кажется, подарила The Guardian. В ее колонке предлагают представить ситуацию, при которой в предыдущее межсезонье «Манчестер Сити» в поисках недостающего Пепу Гвардиоле, чтобы наконец преуспеть не только на внутренних фронтах, но и в Лиге чемпионов (а в ней клуб уже на следующей неделе ждет первый полуфинальный матч с «Реалом»), элемента берет не Холанна, а какого-нибудь другого форварда попроще и тот, не сумев адаптироваться к стилю команду, к плотности борьбы в премьер-лиге, не забивает совсем. Ну бывают же и такие провалы. Так вот, если выкинуть из списка манчестерских голов все забитые Холанном, скорректировать результаты матчей чемпионата, «отминусовав» их, то получится, что после осенней части чемпионата, терпя поражения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас», «Астон Виллы», с которыми в реальности «Манчестер Сити» очки набирал, теряя их в выигранных в действительности встречах против «Манчестер Юнайтед», «Брайтона», «Фулхема», он плелся бы за пределами топ-десятки первенства и уже к его середине имел бы мизерные шансы пробиться хотя бы в «зону Лиги чемпионов». Эксперимент, конечно, не идеально «чистый», но все же демонстрирует значение дара Холанна для общекомандных успехов.

А так, выиграв у «Вест-Хэма», «Манчестер Сити», видимо, вплотную подобрался к третьему подряд чемпионскому титулу. Формально отставание от него единственного соперника по «золотой гонке» «Арсенала» минимально — всего одно очко. Но, во-первых, у манчестерцев матч в запасе, а во-вторых, нужно посмотреть на перечень его оставшихся оппонентов. Он жутко скромный — «Лидс», «Эвертон», «Брайтон», «Брентфорд» и кризисный «Челси».

Алексей Доспехов