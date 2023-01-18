Шенгенская лотерея

Процесс оформления шенгена стал больше походить на лотерею. Россиянам с одинаковым пакетом документов могут выдать визу на разные сроки, говорят собеседники “Ъ FM”. Как правило, речь идет о краткосрочных разрешениях сроком от трех до шести месяцев. А годовые визы и вовсе стали редкостью. Но это не значит, что получить шенген сейчас невозможно, уточняют участники рынка. Несмотря на отмену соглашения об упрощенном режиме, осталось немало стран, которые без особых сложностей выдают россиянам визы. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Факт ужесточения условий въезда для россиян в страны ЕС констатировали в МИД РФ. Шесть государств сейчас полностью перестали пускать туристов из России, а остальные вводят дополнительные требования, которые усложняют процесс. Это подтверждают и участники рынка. По их наблюдениям нормой стали краткосрочные визы.

Например, Греция выдает в основном однократные разрешения на срок поездки. Испания — от 30-ти до 90 дней. А москвичка Ксения получила итальянскую визу на шесть месяцев, хотя до этого у нее был трехлетний разрешительный документ: «Я оформляла шенген в начале декабря, хотела сделать визу на будущее. Рассчитывала, что ее дадут на год. Но в итоге саму визу мне пришлось получать в офисе в Нижнем Новгороде, потому что в Москве не было свободных слотов.

Я на самом деле была готова к тому, что сейчас не получу документ на три года. Я списывалась с однокурсниками, многим дали долгие визы во Францию и в Испанию — от года. С точки зрения процесса, не скажу, что заметила какие-то сильные изменения».

Счастливчиками можно считать тех, кто оформлял долгосрочные визы во Францию до 2023 года. Сейчас страна охотно продлевает им документы на те же сроки. Да и в целом, французский шенген участники рынка называют одним из самых доступных. На одобрение заявки можно точно рассчитывать и в венгерском консульстве, но только на срок поездки. Поэтому говорить о резком сокращении объема выдачи виз не приходится.

Да и сами россияне по-прежнему интересуются поездками в Европу, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Визы дают не хуже, чем в 2021 году. Например, Испания в 2022-м оформила их в три раза больше, чем годом ранее. Из 27 стран продолжают выдавать визы 17 государств, и среди них популярны Греция, Италия, Франция, Испания. Зимой востребованы горнолыжные путешествия в Альпы. И здесь, конечно, единственное неудобство — это авиаперелеты».

Тем не менее количество туристических поездок в Европу резко сократилось. По итогам 2022 года — на 90%, подсчитывали в Российском союзе туриндустрии. Основная причина — отсутствие прямого авиасообщения, из-за чего билет на одного человека сейчас может обойтись в €1 тыс. Не способствуют увеличению потока и трудности с визами, одни только сроки оформления документов могут достигать трех недель.

При этом очереди на подачу заявки меньше не становятся, говорит руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр: «Я очень рекомендую обращаться в туристические компании, у которых есть уже занятые слоты и которые организованно подают и записывают людей.

Здесь мы можем иметь хоть какие-то гарантии того, что документы попадут в визовые центры. В отдельные центры можно быстро записаться, например, Италия, Франция. Проверки усилились, могут позвонить на работу, проверить банковские счета. Непонятные сроки выдачи виз».

МИД РФ заявил о предъявлении странами ЕС невыполнимых визовых требований к россиянам Некоторые страны Евросоюза, формально не запрещающие въезд российским туристам, предъявляют к ним заведомо невыполнимые требования. Об этом сообщил статс-секретарь—заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. Эти государства, например, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предоставления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что «крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций».



«Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз»,— сказал господин Иванов ТАСС. Он напомнил, что российским туристам запрещено въезжать в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.



С 12 сентября приостановлен упрощенный визовый режим с ЕС. Россиянам увеличили визовый сбор с €35 до €80. Также вырос срок рассмотрения заявлений из России. Несколько стран ЕС прекратили выдавать туристические визы россиянам.



О визовых ограничениях — в материале «Ъ» «Шенгенные мутации».



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При этом говорить о каком-то системном подходе европейских консульств к выдаче виз, собеседники “Ъ FM” не берутся. Сейчас стало нормой, когда, например, туристы с одинаковым пакетом документов могут получить шенген на разные сроки. Тем не менее, это не значит, что Европа для россиян полностью закрыта. Главное, правильно оформить документы.

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