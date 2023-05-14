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Врачи допустили проведение еще одной операции Захару Прилепину

Врачи рассматривают вопрос о проведении еще одной операции писателю Захару Прилепину, на которого было совершено покушение в начале мая. Его состояние оценивается как стабильное, сообщила пресс-служба писателя.

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Захар Прилепин

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

«Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены. Рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления»,— говорится в заявлении пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»).

Чем известен писатель Захар Прилепин

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Покушение на господина Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерское под Нижним Новгородом. Писатель возвращался из Донбасса, где проходил службу в одном из батальонов. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. У Захара Прилепина сломаны обе ноги.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца.

Подробности — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Эрдни Кагалтынов

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