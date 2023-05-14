Представитель воздушных сил Украины: авиатехнику в Брянской области могла сбить российская ПВО

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат выдвинул свою версию крушения российской авиатехники в Брянской области. По его словам, вчера, 13 мая, российская сторона атаковала Украину с северного направления. «Ударную группу», утверждает Юрий Игнат, сопровождали истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.

«Что-то пошло не так, что-то случилось, непонятно что. И сейчас мы имеем такой результат, там еще и третий вертолет таким же образом добавился»,— заявил спикер воздушных сил Украины в эфире телемарафона. Он добавил, что «все это произошло силами российской ПВО» (цитата по «УНИАН»).

Накануне «Ъ» сообщал, что в Брянской области у границы с Украиной были сбиты Су-34, Су-35, два вертолета Ми-8 на окраине города Клинцы, все их экипажи погибли. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о крушении только одного вертолета, причины он не называл. Минобороны инцидент не комментировало.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ракетная атака в небе».